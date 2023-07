Caldo, ok a decreto su cig-meteo. Meloni annuncia grande piano di prevenzione

(Teleborsa) -, caldo e non solo, nei cantieri e nei campi, dove più frequenti sono i rischi per la salute e la sicurezza.Ieri via libera in CdM al decreto che interviene contro i rischi per i lavoratori derivanti dal caldo stanziandola Cassa integrazione estesa per i lavoratori dell'edilizia e dell'agricoltura, i settori più esposti alle alte temperature ma anche al maltempo., di chiedere la cig a ore per i lavoratori edili e agricoli, escludendola dal conteggio previsto (rispettivamente 52 settimane nel biennio mobile per la cig ordinaria in edilizia e 90 giorni nell'anno solare per la Cisoa in agricoltura). Destinati, nel complesso 10 milioni: 8,6 milioni per la cig extra nei cantieri e 1,4 milioni nei campi. Ma, annuncia la premier Giorgia Meloni, "l'obiettivo di medio termine che il Governo si dà è quello di superare la logica degli interventi frammentati varando un grande piano di prevenzione idrogeologico"."Non abbiamo - ha spiegato Meloni -umentare le spese per la manutenzione di veicoli ed aerei. Ma i continui disastri a cui abbiamo assistito negli ultimi mesi - ha sottolineato - dimostrano che le emergenze saranno sempre più presenti e questo significa che dobbiamo certo lavorare transizione ecologica, ma che dobbiamo anche fare quello che non si è avuto il coraggio di fare nel passato, cioè lavorare per mettere in sicurezza il territorio". Il Piano potrebbe vedere la luce nella prima metà del 2024 e ci stanno già lavorando i tecnici della cabina di regia sul dissesto.Al termine del Cdm, il ministro per la Protezione civile, Nello Musumeci, ha annunciato: "Il ministro Santanché ha presentato una proposta per i turisti che si sono trovati in Sicilia nel periodo più difficile: ci sarannoper quelli che sono rimasti privi di copertura. Si parte dal giorno in cui va in tilt l'aeroporto di Catania. Sarà istituito un apposito ufficio".Intanto, si muove anche il presidente della Repubblica,, che ha chiamato il governatore della Sicilia Renato Schifani, dichiarandosi disponibile a eventuali interventi, anche in prima persona, se necessari. Il capo dello Stato ha invitato a "sensibilizzare l'Ue, gli altri Paesi del Mediterraneo e la comunità internazionale, al fine di agire più rapidamente ed efficacemente" per contrastare i rischi climatici.