Fintech: dal 3 novembre al 5 dicembre al via la seconda fase di sperimentazione

(Teleborsa) - Prenderà il via dalalla seconda fase diindelle(FinTech), nel corso della quale gli operatori del settore potranno presentare richiesta di ammissione alla sandbox regolamentare, uno spazio protetto per testare progetti in ambito bancario, finanziario e assicurativo. La partecipazione alla– prevista dal decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 30 aprile 2021 n. 100 – consente avigilati e operatori del settore FinTech di sperimentare prodotti e servizi innovativi, potendo beneficiare di un regime normativo semplificato transitorio.Possono essere ammessi progetti in, senza limitazioni in termini di numero: gli operatori interessati sono invitati ad avviare quanto prima le interlocuzioni informali con leModalità di contatto e informazioni di maggior dettaglio sono disponibili sulledei siti istituzionali di Banca d’Italia, Consob e IVASS oltre che sul sito del Dipartimento del Tesoro – presso il quale è incardinata la Segreteria tecnica del Comitato FinTech – dove è possibile consultare anche il registro ufficiale degli operatori FinTech già ammessi alla sandbox in occasione della prima fase di sperimentazione.