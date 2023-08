Fitch: stress test EBA mostra vulnerabilità a ulteriori shock sui tassi

(Teleborsa) - Idell'Autorità bancaria europea (EBA) per le banche del SEE sottolineano le. Lo scrive Fitch Ratings, commentando i risultati pubblicati venerdì scorso , i quali "dimostrano come costi di finanziamento più elevati eserciterebbero una pressione significativa sugli utili delle banche con l'aumento simultaneo delle perdite su crediti, e che ciò può rendere i coefficienti patrimoniali più vulnerabili a una riduzione".Viene osservato che le banche con un margine di interesse netto (NII) più debole nello scenario avverso dell'EBA hanno generalmente mostrato una maggiore depletion di capitale nel test. I risultati dimostrano anche i rischi derivanti da ulteriori shock al rialzo dei tassi di interesse e dall'aumento dei costi di finanziamento: ciòI risultati confermano inoltre che idelle banche. Secondo lo scenario, il NII aggregato per il 2023 era superiore dell'8% al NII aggregato effettivo delle banche nel 2022. Molte banche hanno recentemente pubblicato i risultati del primo semestre 2023 che implicano aumenti ancora più forti di quelli dello scenario di base dell'EBA.Tuttavia, il NII diminuisce significativamente nello scenario avverso dell'EBA, diminuendo del 19% nel 2023 poiché i. Su un orizzonte di tre anni, il NII aggregato è stato inferiore del 21% nello scenario avverso rispetto allo scenario di base. Il maggiore impatto negativo sulla redditività - e quindi sui coefficienti patrimoniali - sarebbe per ie che sono maggiori utilizzatori di raccolta wholesale, comprese le banche tedesche e francesi.