VNE, debutto brillante su Euronext Growth Milan. Verona: "inizia una nuova era"

VNE

(Teleborsa) - Debutto effervescente persu Euronext Growth Milan. Il titolo della società che opera da oltre quarant’anni nel trattamento di denaro e pagamenti elettronici, sta guadagnando oltre 4 punti percentuali a 4,27 euro rispetto ai 4,08 euro fissati per il prezzo di collocamento.VNE che, in particolare progetta, realizza e offre soluzioni di pagamento automatico sia cash che cashless, rappresenta la sedicesima ammissione da inizio anno sul mercato di Borsa Italiana dedicato alle piccole e medie imprese e la trentasettesima quotazione del 2023 su Euronext, portando a 195 il numero delle società attualmente quotate su Euronext Growth Milan.In fase di collocamento VNE ha raccolto 3,1 milioni di euro."Aver centrato questo obiettivo ci gratifica e ci rende consapevoli del grande lavoro che come gruppo abbiamo fatto in questi anni, un lavoro di squadra quotidiano, costante e sempre stimolante - ha commentato l-. Essere quotati per noi rappresenta unnel mercato interno ma soprattutto nei mercati esteri dove la società concentrerà gli sforzi per una crescita strutturata, solida e costante. È un’opportunità che costruiamo da tempo e siamo convinti che la quotazione sia un trampolino di lancio per il nostro business ma anche un tema reputazionale centrato che testimonia la solidità e la serietà dell’azienda al cospetto dei nostri clienti, dei nostri fornitori e da oggi anche dei nostri investitori. Ringrazio tutti coloro che ci hanno sostenuto ed aiutato in questo percorso, i nostri collaboratori, i nostri Advisor, il mercato stesso perché da oggi".