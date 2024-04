VNE, ordini più che raddoppiano a 3,89 milioni di euro nel primo trimestre

VNE

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel settore della gestione dei pagamenti automatici, ha chiuso ilcon 894per 3,89 milioni di euro, contro i 1,58 milioni di euro del primo trimestre del 2023."I dati sugli ordini del primo trimestre 2024 sono positivi se comparati con quelli del medesimo periodo 2023 - ha commentato l'- Un incremento importante rispetto al precedente anno ci rende fiduciosi che l'azienda quest'anno possa raggiungere. Storicamente il primo trimestre dell'anno è un periodo particolarmente sofferente sotto il profilo degli ordini e quindi del fatturato perché l'azienda è impegnata in una serie importante di eventi fieristici nazionali ed internazionali".Gli ordini macchine riguardanti il settoreper una somma pari a 2.251.492 euro e un numero di 408 unità (Q1), incidono per il 58% sul valore totale, mentre gli ordini macchine del settoresono per 486 unità (Q1) per un controvalore pari a 1.634.389,40 euro, con un'incidenza del 42% sul valore totale. Delle 894 macchine ordinate nel primo trimestre, 155, per un valore di 647.400 euro, si riferiscono a vendite effettuate con la formula del noleggio operativo pluriennale.La società evidenzia una importantea riguardo degli ordini che VNE ha ricevuto nei primi tre mesi rispetto allo stesso periodo del 2023. Nel periodo in esame, sono stati sottoscritti ordini con 145 diversi clienti per un numero totale di macchine in ordine pari a 894 unità. (396 unità al 31 marzo 2023)."La società sta quindinel 2023 come già si era notato nell'ultimo trimestre, un trend che continua a crescere e a dare fiducia a tutta la struttura che di certo non si lascerà influenzare da questi primi risultati trimestrali ma che continuerà a creare le condizioni ottimali af-finché il 2024 possa risultare un anno buono", ha aggiunto Verona.