Vne in Borsa, Verona: denaro raccolto per M&A in catena distributiva e know-how

(Teleborsa) - "Siamo, è stato un percorso importante e che ci ha visto coinvolti tutti - dall'amministrazione fino al dipartimento legale e tutto il management - però oggi è una giornata di grande successo e di grande soddisfazione per essere qua". Lo ha detto a Teleborsa, a margine della cerimonia di quotazione a Piazza Affari Vne, società che opera da oltre quarant'anni nel trattamento di denaro e pagamenti elettronici, è sbarcata oggi su, il mercato di Borsa Italiana dedicato alle PMI ad alto potenziale di crescita."Il percorso è stato abbastanza complesso, anche perché è un momento di mercato particolare dove non c'è molta liquidità sul mercato, però la raccolta è andata molto bene - ha raccontato l'AD - Abbiamo scelto degli investitori istituzionali sicuri, che possono rimanere con noi e accompagnarci in un percorso di crescita importante, senza avere il titolo volatile sin dall'inizio".Vne rappresenta lasull'EGM, portando a 195 il numero delle società attualmente quotate su questo segmento. In fase di collocamento Vne ha raccolto 3,1 milioni di euro."Chiaramente il denaro che abbiamo raccolto ci servirà per, sia dal punto di vista della- quindi con l'acquisizione di alcuni partner strategici in alcune parti del mondo - ma anche per portare dentro un po' diper sviluppare ulteriore tecnologia che ci renda sempre più avanti rispetto alla nostra consulenza", ha detto Verona.In merito all'outlook, l'imprenditore ha spiegato che "questa è una fase di mercato molto complicata, però lee ci sono delle ottime prospettive di crescita".