Metriks AI, +50% nel primo giorno a Piazza Affari

(Teleborsa) -, AI Data Company che sviluppa soluzioni Service as a Software B2B potenziate dall'intelligenza artificiale e dall'analisi avanzata dei dati, ha. Le azioni hanno terminato la prima seduta su Euronext Growth Milan (EGM), il segmento di Borsa Italiana dedicato alle piccole e medie imprese ad alto potenziale di crescita, a quota 2,70 euro, rispetto a un prezzo di collocamento di 1,80 euro, raggiungendo unadiIl titolo non ha fatto prezzo per tutta la seduta, scambiando solo in chiusura. Ildel primo giorno a Piazza Affari è stato di, con solo 11 contratti conclusi e 20.000 azioni passate di mano.Metriks AI rappresenta la undicesima ammissione del 2025 su. Borsa Italiana ha comunicato che da lunedì 2 giugno 2025 e fino a successiva comunicazione sulle azioni ordinarie Metriks AI