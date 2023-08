Anief, Pacifico: "Finalmente tornano i corsi di abilitazione che mancavano da 9 anni"

(Teleborsa) - "Il ritorno alle abilitazioni, che mancavano dal 2014, è un primo passo verso la tutela dei diritti dei precari che fanno mandare avanti la scuola: grazie anche agli emendamenti approvati nel decreto 75 PA bis, si aprono i corsi abilitanti a chi ha svolto 36 mesi, ai vincitori del concorso straordinario bis, ai docenti delle paritarie, a quelli dei centri di formazione e pure ai docenti ingabbiati". È quanto ha affermatoin un'intervista a "La Tecnica della scuola" commentando la firma sul Dpcm che definisce la nuova formazione dei docenti, il sindacalista autonomo ha spiegato che si tratta di un risultato importante anche se ci sono degli aspetti da smussare."È sbagliato far pagare i dipendenti della scuola per formarsi – ha detto il– tanto è vero che nel nuovo contratto abbiamo fatto inserire una specifica in base alla quale la formazione dovrà essere gratuita e se supera un certo numero di ore retribuita". Pacifico ha quindi spiegato perché i 60 Cfu, i Crediti formativi universitari, richiesti per acceder ai corsi abilitanti non sono troppi. "Le scuole di specializzazione vent'anni fa, le Ssis, richiedevano due anni di corso, che sarebbero 120 Cfu. La verità – ha aggiunto Pacifico – è che servono docenti sempre più preparati, da abilitare specializzare su sostegno per poi immetterli in ruolo. Mentre i concorsi straordinari su cui si è puntato negli ultimi anni sono stati un errore, perché oggi ci ritroviamo con il 220% in più di precari".Il presidente nazionale Anief ha ricordato che i corsi di formazione e di abilitazione potranno essere seguiti anche "in modalità telematica" e si è augurato che quella firmata dalla presidenza del Consiglio dei Ministri possa rivelarsi solo una bozza del Dpcm, quindi non una versione definitiva. "Vorremmo prendere visione al più presto del decreto sottoscritto dalla presidenza del Consiglio dei Ministri per fornire le nostre osservazioni durante un'informativa con i sindacati. E sperare quindi – ha concluso– di modificare in meglio il testo con la prossima Legge di bilancio".