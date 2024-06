Università e ricerca: le proposte di Anief al ministro Bernini per ricercatori, tecnologi universitari, dipendenti e contrattisti

"È importante riaprire il confronto alsu dei temi che sono fondamentali e che sono anche stati riaperti all'. Il tema delche lavora nei policlinici, la differenza, anche retributiva, nella progressione di carriera rispetto alle omologhe figure che abbiamo nele il tema dello sblocco delleper la ricerca per tutti quei ricercatori negli enti di ricerca". Così il presidente dell'Anief,"Senza dimenticare altri temi scottanti che sono quelli deia – ha aggiunto –. Come Anief abbiamo ottenuto il rinvio a dicembre delle applicazioni delle nuove norme perché in Aran vogliamo andare a definire anche lo stato giuridico di questo personale perché vogliamo avere maggiori tutele". "Abbiamo trovato anche delle risorse delche potrebbero essere utilizzate", ha sottolinea il presidente Anief."Senza dimenticare i. Siamo convinti che serva una maggiore revisione per chiarire la figura del tecnologo in modo che possano procedere i tavoli all'Aran", ha ricordato."Sono tutte norme che abbiamo chiesto e che suggeriremo in questi giorni diaffinché possa lo stessoportarle avanti e sbloccare i lavori all'Aran e finalmente migliorare la vita di tanti ricercatori, tecnologi e dipendenti delle amministrazioni dell'Università e della Ricerca", ha concluso Pacifico.