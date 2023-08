EdiliziAcrobatica, ricavi prodotti salgono a 78,6 milioni di euro in 1° semestre

EdiliziAcrobatica

(Teleborsa) -, società specializzata in lavori di edilizia in doppia fune di sicurezza e quotata su Euronext Growth Milan, ha chiuso ilconpari a 78,6 milioni di euro, in crescita del 5,7% rispetto al medesimo periodo dell'anno precedente. In particolare, in Italia i ricavi prodotti sono pari a 57,7 milioni, in flessione (-17,7%) rispetto al medesimo periodo dell'anno precedente quanto toccarono 70,1 milioni, beneficiando degli incentivi di Stato., la società del gruppo attiva nel settore dell'efficientamento energetico, ha registrato ricavi per 15,8 milioni, in aumento rispetto a 1,4 milioni registrati al 30 giugno 2022. La controllata franceseha registrato ricavi prodotti pari a 2,2 milioni, in diminuzione (-8,3%), mentre quella spagnolapari a 0,64 milioni, in aumento (+52,4%)."Sonodei risultati del primo semestre dell’anno - commenta il- perché al netto della fisiologica contrazione dei ricavi sul territorio italiano, conseguenti alla limitazione degli strumenti di cessione del credito, il gruppo ha registrato una crescita evidente sull'analogo periodo del 2022. Non solo: una quota parte di questa crescita è certamente ascrivibile alledel business che abbiamo portato avanti negli ultimi anni e che, ancora una volta, conferma la bontà del nostro modello aziendale".