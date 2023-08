Promozione internazionale comparto cosmetico: protocollo d'intesa tra BolognaFiere Cosmoprof e Simest

(Teleborsa) -società organizzatrice delle manifestazioni b2b leader per il comparto cosmetico del network Cosmoprof in tutto il mondo, ela società delche supporta l'internazionalizzazione delle imprese italiane, hanno firmato un protocollo d'intesa per sviluppare e incentivare nuove iniziative a sostegno dell'internazionalizzazione delle aziende espositrici di Cosmoprof. L'accordo, che ha una validità biennale, promuoverà l'eccellenza dell'in tutti i principali mercati di competenza di SIMEST.Grazie alla collaborazione tra i due enti, gli espositori del network Cosmoprof potranno accedere ai servizi, alle professionalità e agli strumenti messi a disposizione e gestiti da SIMEST, finanza agevolata, supporto all'export e prestiti partecipativi. La società sarà presente con desk dedicati a Cosmoprof Worldwide Bologna 2024, in programma dal 21 al 24 marzo prossimi, e a Cosmoprof Asia Hong Kong, dal 14 al 17 novembre 2023."Siamo orgogliosi di poter annunciare la firma del protocollo con SIMEST, perché ci permette di incrementare l'offerta di servizi dedicata alla promozione dell'industria cosmetica Italiana nel mondo – afferma–. Cosmoprof è da 55 anni al fianco delle aziende che esportano la qualità, l'innovazione e la creatività del nostro sistema paese nei principali mercati, e il nostro obiettivo è continuare a supportare i player che investono in ricerca e sviluppo per la crescita del settore.”"SIMEST potenzia il proprio supporto alla crescita internazionale di un settore rilevante della nostra economia come quello della cosmetica e conferma la partnership strategica già avviata con BolognaFiere – dichiara–. Con questo accordo ci impegniamo a rafforzare la collaborazione con le imprese della cosmetica per rispondere alle loro esigenze di crescita nei processi di internazionalizzazione, sostenendo e stando al fianco, del Made in Italy nel mondo".