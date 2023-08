Decreto Taxi lunedì in Cdm. Urso: "Una riforma strategica"

(Teleborsa) - Sul tavolo dell'ultimo Consiglio dei ministri prima della pausa estiva c'è anche la questione taxi. Il"che presenteremo lunedì d'intesa con il Mit apre un percorso di riforma legislativa per un settore strategico per il Paese" afferma il. Una riforma che – spiega Urso – "dovrà portare a maggior efficienza e trasparenza anche a fronte della significativa crescita dell'afflusso di turisti stranieri e delle grandi sfide che ci attendono nei prossimi anni, dal Giubileo del 2025 alle Olimpiadi"."Un percorso – sottolinea il Ministro – che consentirà all'Italia di aspirare a diventare il principale polo di attrazione turistica in Europa".Sui taxi stanno lavorando ile quello delleSul tema ieri sera c'è stato uncon Giorgia Meloni, Antonio Tajani, Raffaele Fitto, Giancarlo Giorgetti, Alfredo Mantovano e gli stessi Salvini e Urso.Con il decreto, tra le altre cose, sarà introdotta lache ne faccia richiesta e che abbia i requisiti. Sarà consentito anche rilasciareer incrementare il servizio in occasione di particolari eventi (come il Giubileo) e sarà semplificato il meccanismo delle doppie guide.Previste anche ulteriori agevolazioni per l'acquisto di vetture elettriche o ibride.