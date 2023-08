FILA, Intesa aumenta target price e conferma Buy

Intesa Sanpaolo

FILA

(Teleborsa) -ha confermato a "" lasu, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nella vendita di articoli per le arti visive e plastiche, e ha alzato ilper azione (da 10,4 euro). La revisione del giudizio è arrivata dopo che la società ha presentato i risultati del primo semestre 2023 , giudicati "solidi" dagli analisti, con ricavi in crescita dell'8% (a cambi costanti) e EBITDA Adjusted in crescita dell'11,5%, trainato anche dalle efficienze in Nord America. Il debito netto è stato leggermente migliore del previsto.Viene fatto notare che laa circa 50 milioni di euro e ciò dovrebbe portare a circa 300 milioni di euro di indebitamento netto Adjusted al 2023 (indebitamento netto rettificato 2,4x/EBITDA rettificato). "Questi risultati rafforzano ulteriormente il nostro r investment case su FILA, che sembra destinata a registrare ricavi per 800 milioni di euro nel 2023 (ricavi per 275 milioni di euro nel 2015), che ha dimostrato la sua", si legge nella ricerca."Le- afferma Intesa Sanpaolo - Tutte le aree geografiche stanno andando bene (compresi i primi segnali di tendenza al ritorno a scuola negli Stati Uniti), con l'unica incertezza che riguarda l'Europa, dove il management vede una potenziale tendenza normalizzata del ritorno a scuola (che dovrebbe essere più visibile nella seconda parte di agosto) ma ancora un approccio conservativo da parte dei clienti".