News Corp, risultati esercizio 2023 in calo. Bene Dow Jones

News Corp

(Teleborsa) -, conglomerato mediatico fondato da Rupert Murdoch, ha riportato unpari a 2,43 miliardi di dollari nel(terminato il 30 giugno), in diminuzione del 9% rispetto ai 2,67 miliardi di dollari del periodo dell'anno precedente. Laè stata di 32 milioni di dollari, rispetto all'utile netto di 127 milioni di dollari dell'anno precedente. L'è stato di 0,14 dollari, rispetto a 0,37 dollari dell'anno precedente e 0,08 dollari attesi dagli analisti.La società ha registrato ricavi totali per l'pari a 9,88 miliardi di dollari, in diminuzione del 5% rispetto ai 10,39 miliardi di dollari dell'anno precedente. L'utile netto per l'intero anno è stato di 187 milioni di dollari, in calo del 75% rispetto ai 760 milioni di dollari dell'anno precedente. L'utile per azione rettificato è stato di 0,49 dollari, rispetto a 1,20 dollari dell'anno precedente.di News Corp per l'intero anno, segnando una profonda trasformazione nell'ultimo decennio - ha commentato il- Questo slancio sta sicuramente prendendo piede nell'era dell'IA generativa, che riteniamo rappresenti una straordinaria opportunità per creare un nuovo flusso di entrate, consentendoci al tempo stesso di ridurre i costi in tutta l'azienda. Siamo già in trattative attive per stabilire un valore per i nostri set di contenuti unici e IP che svolgeranno un ruolo cruciale nel futuro dell'IA".da quando abbiamo acquisito la società, grazie in particolare ai notevoli risultati ottenuti nel fiorente settore dell'informazione professionale - ha aggiunto - Non solo Dow Jones ha raddoppiato la sua redditività negli ultimi quattro anni, ma si sta anche avvicinando a un momento storico con le nostre lucrative offerte B2B che dovrebbero essere il maggior contributo alla redditività nell'anno fiscale 2024 e un motore chiave della crescita futura".