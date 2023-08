Openjobmetis, Intesa abbassa target price e conferma Buy

Intesa Sanpaolo

Openjobmetis

(Teleborsa) -ha abbassato il(aper azione da 13 euro) e confermato la) sul titolo, agenzia per il lavoro quotata su Euronext STAR Milan, dopo la diffusione dei risultati del primo semestre 2023 e tenendo conto dell'annullamento di 342.800 azioni proprie perfezionato nel mese di maggio.Gli analisti scrivono che i risultati del primo semestre 2023 hanno mostrato una, nonostante la crescita ancora solida registrata in alcuni segmenti di mercato di nicchia (Family Care e Seltis Hub). Il progressivo miglioramento del margine di contribuzione ha consentito al management di confermare l'obiettivo di margine EBITDA 2023 al 4% (rispetto al 3,7% del primo semestre).Date le indicazioni del management per una crescita del mercato piatta nell'anno, unita alla performance dei ricavi del primo semestre più debole delle attese, Intesa Sanpaolo ha. Invariata l'ipotesi di margine EBITDA al 4%, in linea con le indicazioni della società, pur rilevando che richiederebbe una performance di gestione dei costi più rigorosa nel secondo semestre.