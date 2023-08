Infrastrutture, Italia fanalino di coda in Europa per investimenti nei trasporti

(Teleborsa) -, con una quota che in un decennio ha oscillato intorno alloe rappresenta circa lacome Francia (0,9%), Gran Bretagna (0,8%) e Germania (0,7%). È quanto emerge da una anticipazione del Rapporto “Sussidiarietà e… governo delle infrastrutture”, realizzato dalla, che sarà presentato in autunno.Dal 2010 al 2020, sono stati spesi complessivamenteper la costruzione e manutenzione di infrastrutture di trasporto. Molto meno dei maggiori partner europei: gli investimenti hanno superato 227 miliardi di euro in Germania, 223 miliardi in Francia e 186 miliardi in Gran Bretagna., con una cifra di 90 miliardi di euro,, pari ad uno 0,6% contro lo 0,4% italiano."Le infrastrutture di cui ha bisogno il Paese devono essere realizzate in modo sostenibile e coinvolgendo i territori e i corpi intermedi che rappresentano la società civile, invece di essere calate dall’alto", afferma, Presidente della Fondazione per la Sussidiarietà, mettendo l'accento sulla "sensibilizzazione" sugli obiettivi di bene comune.L’Italia è anchedelle infrastrutture (trasporto, energia, telecomunicazioni, acqua, etc.): appena il 18%, rispetto alla media generale del 38% e ai maggiori partner europei come Francia (53%), Germania (51%) e Gran Bretagna (35%).(73%) ritengono che un incremento degliin infrastrutture contribuisca allae crei nuoviIl Rapporto conferma che ilusato in Italia sono leprivate che rappresentano il 76% della mobilità delle persone, seguite da bus (10%) e treni (6%). La ricerca segnala poi la persistenza dinei servizi pubblici di trasporto ed un