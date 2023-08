Intel rinuncia all'acquisizione di Tower Semiconductor

Intel

Tower Semiconductor

(Teleborsa) -, colosso statunitense attivo nel campo dei processori, ha annunciato di aver concordato di comune accordo condidi Tower a causa dell'impossibilità di ottenere in modo tempestivo lerichieste ai sensi dell'accordo di fusione, datato 15 febbraio 2022.In conformità con i termini dell'accordo, Intel pagherà a Tower unadi 353 milioni di dollari.L'acquisto dadella società israeliana faceva parte del piano del CEO di Intel, Pat Gelsinger, per entrare in una parte in rapida crescita dell'industria dei semiconduttori, il mercato delle fonderie dominato da TSMC.Intel non ha spiegato quali approvazioni normative non sono arrivate. Secondo indiscrezioni rilanciate da Reuters, Intel non ha ottenuto l'approvazione da parte dellein tempo, come richiesto dal contratto.