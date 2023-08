Paesi Bassi in recessione: in calo esportazioni e spesa delle famiglie dopo il rialzo dei tassi

(Teleborsa) -in recessione dopo che le esportazioni e la spesa delle famiglie sono diminuite a causa dell'aumento dei tassi di interesse, saliti a loro volta per frenare l'inflazione. A comunicarlo è l'ufficio statistico del nazionale secondo cui ildel Paese è diminuito dello 0,3% nel secondo trimestre dopo essere calato dello 0,4% nei primi tre mesi dell'anno. I Paesi Bassi, che a lungo avevano superato il loro peso relativo nelrispetto alle dimensioni ridotte del Paese, sta ora frenando dopo il forte rimbalzo seguito alla pandemia globale di COVID-19, ha affermato il capo economista dell'ufficio statistico,Da segnalare comunque che le economie dei vicini dei Paesi Bassi,, sono entrambe cresciute nell'ultimo trimestre, mentre l'economia di un altro Paese vicino, la– che da sola pesa un terzo del Pil dell'Eurozona – ha ristagnato. Nonostante il Paese sia ufficialmente in recessione, ilresta forte: la disoccupazione rimane infatti vicina ai minimi storici al 3,6%.La notizia arriva mentre i Paesi Bassi affrontano l'incertezza politica dopo le recentidella coalizione di governo guidata da. Lesono previste per la fine di novembre.