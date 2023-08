Banche scivolano in borsa dopo rumors lettera BCE

Montepaschi

Unicredit

Intesa

Banco BPM

BPER

Azimut

Fineco

Mediolanum

(Teleborsa) -che sconta qualche incertezza per il futuro, dopo ial governo italiano, contenente una critica alla. Una missiva che, oltre a rendere poco visibile il futuro, crea indesiderati attriti fra Francoforte ed il governo di Roma, cui viene(impatto negativo sull'economia)(era necessario informare preventivamente Bankitalia e BCE).La peggiore oggi èche cede in Borsa il 3,2%, anche per il suo legame con il MEF. Giù ancheed, che arretrano di oltre un punto, eche perde lo 0,9%. Non fa meglio(-0,8%). Pesante anche il risparmio gestito conin perdita di circa l'1,5%.