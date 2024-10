Jefferies rivede target price su grandi banche italiane

Jefferies

(Teleborsa) - Gli analisti dihanno. Suè stato alzato a 7 euro per azione (dai precedenti 6,1 euro), suè stato incrementato a 4,4 euro per azione (dai precedenti 4,1 euro), sua 47 euro per azione (dai precedenti 48 euro).Peggiora la performance di, con un ribasso dello 0,53%, portandosi a. Attesa per il resto della seduta un'estensione della fase ribassista con area di supporto vista a 5,988 e successiva a quota 5,95. Resistenza a 6,08.Giornata poco mossa rispetto alla chiusura precedente,si posiziona a. Operativamente le attese sono per un proseguimento della giornata all'insegna della cautela con prima resistenza vista a quota 3,852 e con più immediato supporto in avvicinamento a 3,815.presenta un andamento invariato rispetto alla vigilia e si attesta a. Le implicazioni tecniche assunte avvalorano l'ipotesi di una prosecuzione della giornata in senso erratico con resistenza vista a quota 39,62 e primo supporto stimato a 39,11.