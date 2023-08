DuPont vende l'80% del business Delrin a TJC

DuPont

(Teleborsa) -, colosso statunitense attivo nel settore chimico, ha siglato un accordo definitivo per lain una transazione del valore di 1,8 miliardi di dollari. La transazione dovrebbe concludersi intorno alla fine dell'anno 2023.Al closing, DuPont riceveràdi dollari, soggetti ai consueti aggiustamenti delle transazioni, una note receivable di 350 milioni di dollari e deterrà una partecipazione azionaria non di controllo del 19,9% nell'attività Delrin."L'annuncio di oggi, rafforzando la nostra posizione di azienda multiindustriale di primo piano - ha affermato il CEO Ed Breen - Questa transazione è strutturata per massimizzare il valore per i nostri azionisti, fornendo significativi proventi in contanti alla chiusura da impiegare in linea con le nostre priorità strategiche, fornendo al tempo stesso l'opportunità a DuPont di partecipare al futuro upside potenziale nell'uscita dalla nostra partecipazione mantenuta nel business Delrin".