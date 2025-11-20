Bertolotti, backlog al 30 settembre sale a 101 milioni di euro

Bertolotti

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan - Segmento Professionale (EGM PRO) e specializzata nella realizzazione di sistemi avanzati per il material handling e la manutenzione ferroviaria, ha chiuso icon unconsolidato pari a 36,4 milioni di euro, grazie al completamento durante il periodo di commesse da backlog e all'acquisizione di nuovi importanti ordini sia nel business Industries, sia nel business Railway che nel business Vehicles. In particolare, la società segnala che il 51% del valore della produzione è riconducibile alla linea di business Industries; il 42% alla linea di business Railway; il 7% alla linea di business Vehicles; le attività della linea di business Automation and Robotics si sono focalizzate sul supporto alle altre linee di business del Gruppo.consolidati, pari a 26,9 milioni di euro, sono stati conseguiti in Italia per il 45% ed all'estero per il 55%. Il Margine Operativo Lordo () si attesta a 3,5 milioni di euro.Laal 30 settembre 2025 è pari complessivamente a 9,893 (debito) milioni di euro. Tale valore è conseguente fondamentalmente, oltre che alle normali necessità finanziarie legate all'avanzamento e alla stagionalità delle commesse, all'emissione dei prestiti obbligazionari a maggio 2025, emessi a sostegno del forte piano di investimenti per la realizzazione del polo industriale ferroviario sito nel comune di Pontassieve, Firenze.Ilal 30 settembre 2025 si attesta a 101 milioni di euro, in crescita rispetto al dato del 30 giugno 2025 pari a 90 milioni di euro."I risultati pubblicati oggi ci rendono molto orgogliosi - ha commentato l'- Siamo molto soddisfatti dell'andamento della società, che ha raggiunto un valore della produzione consolidato pari a 36,4 milioni di euro, in crescita rispetto al valore risultante dai dati semestrali al 30 giugno 2025. Anche nell'ultimo trimestre trascorso sono state acquisite importanti commesse, tuttora in corso d'esecuzione".