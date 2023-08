Meta sfida X: previsto lancio della versione web di Threads, ecco quando

(Teleborsa) -prevede di lanciare una versione web dell'app di testo Threads all'inizio di questa settimana, mentre prosegue la rivalità con.. Lo rivela il Wall Street Journal, informato di alcuniLa versione desktop comincerebbe a rispondere alla lunga lista di funzionalità che gli utenti hanno richiesto per Threads, che nella versione iniziale di luglio aveva raggiunto i 100 milioni di download in 5 giorni, ma nelle ultime settimane ha visto precipitare il suo utilizzo.Fino a questo momento gli utenti sono stati in grado di vedere post di thread specifici sul Web, ma il loro accesso è stato limitato, poiché l'app era principalmente orientata ai telefoni cellulari, ora la nuova versione potrebbe ampliare questo accesso., capo di Instagram, ha dichiarato sul suo profilo Instagram che la versione web di Threads sarà lanciata presto ed è già in fase interna di test. Inoltre si sta testando anche una nuova funzione d