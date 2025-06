Polestar Italia, Elettra Benelli nominata Market Director ad interim

Polestar

(Teleborsa) -, marchio svedese di auto elettriche, ha comunicato che, a partire dal 1° luglio,, già parte del management team di, assumerà il ruolo di, succedendo a Dimitris Chanazoglou, che ha deciso di intraprendere una nuova sfida professionale al di fuori del gruppo.Elettra Benelli è, in occasione del lancio ufficiale del marchio sul mercato, con la carica di Head of Customer Experience. In seguito, ha assunto anche il ruolo di Head of Customer Experience & Business Development."La nomina di Elettranello sviluppo e nella crescita futura di Polestar in Italia. Sotto la sua guida, Polestar Italia potrà proseguire con decisione il proprio piano di espansione e rafforzare la presenza fisica sul territorio nazionale", dichiara Kristian Elvefors, Global Commercial Head di Polestar.