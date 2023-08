UK autorizza l'acquisizione di VMware da parte di Broadcom

VMware

(Teleborsa) - La(CMA) del Regno Unito hadida parte dia seguito di un'approfondita indagine di Fase 2. Broadcom è un'azienda tecnologica globale, che produce e vende componenti hardware utilizzati nei server dei computer. VMware vende prodotti e servizi software che consentono ai server di funzionare in modo più efficiente.Undell'autorità di regolamentazione della concorrenza ha condotto un'indagine approfondita, prendendo in considerazione nuove prove e feedback delle parti interessate, e ha stabilito che l'acquistonel Regno Unito."Broadcom e VMware sono società con sede negli Stati Uniti che forniscono hardware e software utilizzati da migliaia di aziende ed enti pubblici nel Regno Unito - ha commentato Richard Feasey, presidente del gruppo indipendente che ha condotto l'inchiesta di Fase 2 - Anche se il mercato delin una fusione, il compito della CMA è quello di esaminare attentamente accordi come questo per garantire che non danneggino la concorrenza nel Regno Unito".