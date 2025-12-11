Milano 17:35
New York: andamento negativo per Broadcom

(Teleborsa) - Rosso per la società tech statunitense, che sta segnando un calo del 3,47%.

L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Broadcom più pronunciata rispetto all'andamento dell'S&P-500. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.


Allo stato attuale lo scenario di breve di Broadcom rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 404,5 USD. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 393,5. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 415,6.

