Milano 17:35
43.433 0,00%
Nasdaq 18:47
25.588 -0,40%
Dow Jones 18:47
47.740 -0,45%
Londra 17:35
9.645 -0,23%
Francoforte 17:35
24.046 +0,07%

New York: scambi in positivo per Broadcom

(Teleborsa) - Rialzo marcato per la società tech statunitense, che tratta in utile del 2,78% sui valori precedenti.

La tendenza ad una settimana di Broadcom è più fiacca rispetto all'andamento del Nasdaq 100. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.


Tecnicamente, Broadcom è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 406,4 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 396,6. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 416,3.

