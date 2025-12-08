New York: scambi in positivo per Broadcom

(Teleborsa) - Rialzo marcato per la società tech statunitense
, che tratta in utile del 2,78% sui valori precedenti.
La tendenza ad una settimana di Broadcom
è più fiacca rispetto all'andamento del Nasdaq 100
. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Tecnicamente, Broadcom
è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 406,4 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 396,6. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 416,3.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)