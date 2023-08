Coty, ricavi ed utile in crescita nell'ultimo trimestre

Coty

(Teleborsa) -, una delle più grandi aziende di profumeria nel mondo, ha chiuso ildell'anno fiscale 2023 (terminato il 30 giugno) conpari a 1.351,6 milioni di dollari, in aumento del 16% su base annua, incluso un impatto negativo sui cambi (FX) dell'1%. I(LFL) sono aumentati del 17%, guidati da un aumento del 21% LFL in Prestige e da un aumento del 10% in Consumer Beauty. L'ha riportato ricavi netti pari a 5.554,1 milioni di dollari, in aumento del 5% su base annua (incluso un impatto negativo del 2% dall'uscita dell'attività dalla Russia).La società ha conseguito una crescita del 61% dell'a 105,1 milioni di dollari, mentre per l'anno fiscale 2023 l'utile operativo è più che raddoppiato a 543,7 milioni di dollari. L'nel 4Q23 è stato di 0,03 dollari e l'EPS nel FY23 è stato di 0,57 dollari. L'EPS rettificato del 4Q23 è stato di 0,01 dollari, in miglioramento rispetto a -0,01 dollari dello scorso anno, mentre l'EPS rettificato per l'anno è stato di 0,53 dollari, in aumento dell'89%."I risultati FY23 segnano il terzo anno consecutivo in cui Coty ha fornito solide prestazioni finanziarie, operative e strategiche, e il dodicesimo trimestre consecutivo di risultati in linea rispetto alle aspettative - ha commentato la- Siamo incredibilmente orgogliosi della concentrazione e dell'agilità che vediamo in tutta l'organizzazione mentre continuiamo ad amplificare i nostri punti di forza, ad adattarci alle condizioni di mercato in evoluzione e a cogliere nuove opportunità".Entrando nell'anno fiscale 2024, Coty afferma che il mercato della bellezza rimane una categoria forte e sovraperformante, con tendenze di premiumizzazione in corso. Coty continua a beneficiare di queste tendenze positive. La società hacompreso tra 44 e 47 centesimi per azione, inferiori alle attese degli analisti per 48 centesimi (secondo i dati di Refinitiv).