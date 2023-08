Da fisco a pensioni: le sfide per rispondere al crollo delle nascite (che minaccia l'economia)

(Teleborsa) -. Il tema è tornato dinelle scorse ore in scia alle dichiarazioni del Ministro dell'economiaè un tema fondamentale: non c'è nessuna riforma previdenziale che tiene nel medio-lungo periodo con i, ha sottolineato il titolare del MEF durante il Meeting di Rimini.oggi è tornato anche il il viceministro dell'Economia"il tema della natalità è per noi assolutamente fondamentale, e per questo dovremo cercare di individuare delle risorse per sostenere le famiglie, soprattutto quelle che mettono la mondo figli e quelle che hanno più figli.che non sono numerosissime. Quindi da questo punto di vista si può ritenere che l'impegno non sia eccessivamente oneroso", ha detto intervenendo al Meeting di Rimini. "Il, ha aggiunto.Numeri messi nero su bianco dall'ex presidente dell'Istatche intervenendo al Meeting di Rimini ha illustratodall'unità nazionale ad oggi, evidenziando come si assista ad un "crollo drastico dal 2008 fino a 393mila nati nel 2022: sono 9 anni che ogni anno facciamo il record della più bassa natalità di sempre nella storia del nostro paese. I primi 5 mesi del 2023 sono ancora più bassi, la variazione è circa 1,5%, rispetto agli stessi mesi dell'anno precedente: quindi il record del 2022, 393mila nuovi nati, siamo destinati a migliorarlo al ribasso. Nel 1943, primo trimestre, 243mila nati, in guerra. Nel 2023, primo trimestre, 91mila nati, in pace. Certo le difficoltà ci sono, ma immaginate le difficoltà che c'erano nel 1943"la popolazione italiana ha perso 1 milione e 561 mila residenti, cioè la somma della popolazione di Milano più Brescia. La differenza nati-morti è sempre stata decisamente negativa, anche prima del Covid, e il saldo migratorio non è più riuscito a compensare questa differenza.ha aggiunto.