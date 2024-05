FS: Sabrina De Filippis "protagonisti della logistica globale"

(Teleborsa) - Investimenti e obiettivi per ile consolidare il ruolo dell’Italia comedel Mediterraneo: ilconcorre in maniera determinante alla, posizionandosi sempre più come, con la gestione dei terminali e delle piattaforme logistiche per consentire piena intermodalità. La parola chiave per raggiungere questi obiettivi è integrazione mare-gomma-ferro, necessario per fare del trasporto ferroviario il vettore di trasporto delle merci nelle lunghe distanze, lasciando al trasporto stradale il cosiddetto primo e ultimo miglio.È la domanda che ha aperto il convegno "Dove va la logistica? Sfide per i Paesi G7 (e oltre)" organizzato dall’Istituto per gli Studi di Politica Internazionale in collaborazione con McKinsey & Company, a cui ha partecipato"In un momento in cui abbiamo assistito acome la Brexit, la pandemia, la guerra in Ucraina, il conflitto Israele-Gaza, gli attacchi Houthi nel Mar Rosso e la fragilità delle infrastrutture di trasporto, è necessario rafforzare l’efficienza, la competitività e la resilienza degli attori coinvolti nella catena della logistica. In questo contesto è fondamentale sottolinearecon la sua posizione al centro del Mediterraneo e connessa alle principali infrastrutture e corridoi europei che garantiscono al Paese un, rendendolo fortemente attrattivo".Investimenti, risorse e obiettivi per lo sviluppo e il potenziamento delle infrastrutture in modo da aumentare lo shift modale e raggiungere gli obiettivi di decarbonizzazione UE, attraverso i progetti PNRR e delle reti Ten-t. Per, il Polo Logistica, già presente in 11 Paesi, punta ad espandere il network in tutta Europa, anche e soprattutto attraverso partnership e collaborazioni."Ilcon il quale stiamo affrontando queste sfide, rafforzando il network delle partnership di valore e sviluppando progetti infrastrutturali che permetteranno di collegare asset strategici con porti, interporti e terminali multimodali". Continua De Filippis.Moltiplicare le rotte ed incrementare i volumi delle merci trasportate in treno grazie a connessioni sempre più efficaci dei porti e dei terminal, fornendo un'alternativa competitiva al trasporto su strada:Una Logistica efficace e sostenibile è fondamentale per migliorare la competitività di un settore che deve affrontare sfide complesse e raggiungere obiettivi ambiziosi sia a livello nazionale che Europeo.Il convegno Dove va la logistica? Sfide per i Paesi G7 (e oltre) organizzato dall’Istituto per gli Studi di Politica Internazionale in collaborazione con McKinsey & Company in occasione della pubblicazione del Rapporto annuale del Centro ISPI sulle Infrastrutture è stato un momento di confronto per fare il punto della situazione sulla. Il rapporto esplora infatti il ruolo della logistica nell'economia internazionale, considerando le sfide geopolitiche, economiche, tecnologiche, digitali e ambientali.