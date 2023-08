Kenvue sostituirà Advance Auto Parts nell'S&P 500

Kenvue

Johnson & Johnson

Advance Auto Parts

Emergent BioSolutions

(Teleborsa) -, società scorporata quest'anno dae attiva nel settore consumer health, sostituirànell'indice. Advance Auto Parts, fornitore statunitense di componenti per l'aftermarket automobilistico, sostituirànell'indiceLo ha annunciato S&P Dow Jones Indices, spiegando che i cambiamenti saranno efficaci a partire da prima dell'apertura delle negoziazioni diCome annunciato in precedenza il 9 agosto, l'aggiunta di Kenvue è il, componente dell'S&P 500 e dell'S&P 100, di scambiare le azioni di Kenvue detenute con azioni di Johnson & Johnson in un' offerta di scambio scaduta venerdì 18 agosto.