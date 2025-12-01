Milano 17:35
43.259 -0,22%
Nasdaq 19:31
25.419 -0,06%
Dow Jones 19:31
47.548 -0,35%
Londra 17:35
9.703 -0,18%
Francoforte 17:35
23.589 -1,04%

Eurozona: risultato positivo per l'EURO STOXX Automobiles & Parts

In breve, Finanza, Indici settoriali
Eurozona: risultato positivo per l'EURO STOXX Automobiles & Parts
L'Indice europeo del settore auto e ricambi continua la giornata in aumento dello 0,83%.
Condividi
```