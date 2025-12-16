Milano 14:08
44.239 +0,28%
Nasdaq 15-dic
25.067 0,00%
Dow Jones 15-dic
48.417 -0,09%
Londra 14:08
9.702 -0,50%
Francoforte 14:08
24.146 -0,35%

Eurozona: controllato progresso per l'EURO STOXX Automobiles & Parts

In breve, Finanza, Indici settoriali
Eurozona: controllato progresso per l'EURO STOXX Automobiles & Parts
Lieve aumento per l'indice europeo del settore auto e ricambi, che si porta a 520,91 punti.
Condividi
```