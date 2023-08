Biesse, Intesa taglia target price e conferma Buy

Intesa Sanpaolo

Biesse

(Teleborsa) -ha abbassato aper azione (da 18,5 euro) ilsul titolo, multinazionale quotata su Euronext STAR Milan e attiva nella tecnologia per la lavorazione di legno, vetro, pietra, metallo e materiali compositi, confermando laa "". La revisione del giudizio arriva dopo la diffusione dei risultati del secondo trimestre 2023 , con gli analisti che evidenziano come i ricavi siano stati influenzati dala partire dal secondo semestre 2022."Dopo i risultati e il portafoglio ordini del primo semestre 2023, confermiamo sostanzialmente le nostre stime FY23E mentre allineiamo le nostre stime di fatturato ed EBITDA FY24 con le nostre ipotesi FY23, considerando la guidance per un portafoglio ordini per il 2024 in linea con il 2023 - si legge nella ricerca - Ciò implica un, rispettivamente del 9,1% e del 20,8%".