REVO Insurance, Intesa incrementa target price e conferma Buy

(Teleborsa) -ha incrementato aper azione (dai precedenti 17,6 euro) ilsu, società assicurativa quotata su Euronext STAR Milan e attiva nei rami danni con particolare riguardo ai rischi speciali e ai rischi parametrici, confermando la" visto l'upside potenziale del 14%.Gli analisti scrivono che i risultati del secondo trimestre/primo semestre del 2025 hanno rappresentato unpresentato a giugno, dimostrando che REVO è ben attrezzata per proseguire il suo solido percorso di crescita (crescita del 31% su base annua del GWP nel primo semestre del 2025, a oltre 200 milioni di euro), unitamente a un miglioramento della redditività (risultato operativo rettificato del primo semestre in crescita del 53,5% su base annua e già pari a due terzi del risultato operativo rettificato dell'esercizio 2024).Considerando un'evoluzione leggermente più favorevole del combined ratio, Intesa hadi utile netto rettificato per il periodo 2025-28. Le previsioni per il 2028 incorporano sostanzialmente gli obiettivi del piano aziendale in termini di GWP, risultato operativo rettificato e utile netto rettificato, con proiezioni rispettivamente di 560 milioni di euro, 86 milioni di euro e 55 milioni di euro. Stima inoltre un coefficiente di Solvibilità II del 229,4% alla fine del 2028, al limite superiore dell'intervallo indicato del 220-230%.