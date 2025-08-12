REVO Insurance, Intesa incrementa target price e conferma Buy

(Teleborsa) - Intesa Sanpaolo
ha incrementato a 18,0 euro
per azione (dai precedenti 17,6 euro) il target price
su REVO Insurance
, società assicurativa quotata su Euronext STAR Milan e attiva nei rami danni con particolare riguardo ai rischi speciali e ai rischi parametrici, confermando la raccomandazione
"Buy
" visto l'upside potenziale del 14%.
Gli analisti scrivono che i risultati del secondo trimestre/primo semestre del 2025 hanno rappresentato un buon punto di partenza per il nuovo piano aziendale
presentato a giugno, dimostrando che REVO è ben attrezzata per proseguire il suo solido percorso di crescita (crescita del 31% su base annua del GWP nel primo semestre del 2025, a oltre 200 milioni di euro), unitamente a un miglioramento della redditività (risultato operativo rettificato del primo semestre in crescita del 53,5% su base annua e già pari a due terzi del risultato operativo rettificato dell'esercizio 2024).
Considerando un'evoluzione leggermente più favorevole del combined ratio, Intesa ha rivisto al rialzo le stime
di utile netto rettificato per il periodo 2025-28. Le previsioni per il 2028 incorporano sostanzialmente gli obiettivi del piano aziendale in termini di GWP, risultato operativo rettificato e utile netto rettificato, con proiezioni rispettivamente di 560 milioni di euro, 86 milioni di euro e 55 milioni di euro. Stima inoltre un coefficiente di Solvibilità II del 229,4% alla fine del 2028, al limite superiore dell'intervallo indicato del 220-230%.(Foto: © Veerasak Piyawatanakul)