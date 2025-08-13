Milano 15:46
Enel: HSBC conferma buy, taglia tp

(Teleborsa) - Si muove rialzo il titolo Enel che mostra un guadagno dell'1,20%.

Gli analisti di HSBC confermano il giudizio "buy" sul titolo. Tagliato invece il target price a 8,70 euro.

L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE MIB mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa del gruppo energetico, che fa peggio del mercato di riferimento.

Lo status tecnico di medio periodo di Enel rimane negativo. Nel breve periodo, invece, evidenziamo un miglioramento della forza rialzista, con la curva che incontra la prima area di resistenza a 7,958 Euro, mentre i supporti sono stimati a 7,893. Le implicazioni tecniche propendono a favore di un nuovo spunto rialzista con target stimato verosimilmente in area 8,023.
