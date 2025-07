Amplifon, rivisti al ribasso i target price

Amplifon

Intesa SanPaolo

(Teleborsa) - Si muove ancora in ribasso il titoloche passa di mano in perdita del 24,56%, dopo il crollo registrato in avvio A pesare sulle azioni contribuiscono i conti del primo semestre , giudicati deludenti dal mercato, e il taglio della guidance. A ciò si aggiungono le revisioni al ribasso del target price da parte di alcuni analisti.In particolare,che ha tagliato anche il giudizio a "accumulate" dal "Buy" indicato il precedenza. L'obiettivo di prezzo scende a 22,5 euro da 25.ha ridotto dell'11% il target price portandolo a 25 euro, mentre gli esperti dihanno posto giudizio e target "in revisione". Perla valutazione è "Buy" e il prezzo obiettivo è 26,50 euro.