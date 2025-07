Sogefi, Intesa incrementa target price e conferma Neutral

Intesa Sanpaolo

Sogefi

CIR

(Teleborsa) -ha incrementato aper azione (dai precedenti 2,30 euro) ilsu, società quotata su Euronext STAR Milan e operante nel settore della componentistica per auto (fa parte del gruppo), confermando la" sul titolo.Gli analisti scrivono i risultati del primo semestre 2025 , che hanno registrato un utile operativo lordo superiore al 7%, hanno confermato la capacità del management di gestire l'attuale contesto e il successo della ristrutturazione della divisione Sospensioni. Il broker prevede margini di miglioramento per l'EBIT e l'EPS rettificato per l'esercizio 2025, rispettivamente del 7,8% e del 14% circa. Tuttavia, loSebbene la società offra un rendimento da dividendi interessante (superiore al 6%), "", si legge nella ricerca.