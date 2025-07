Zignago Vetro, Intesa abbassa target price e conferma Neutral

Intesa Sanpaolo

(Teleborsa) -ha abbassato aper azione (dai precedenti 10,0 euro) ilsu, produttore di contenitori in vetro cavo quotato su Euronext STAR Milan, confermando la" sul titolo.Gli analisti scrivono che la debolezza del mercato è proseguita nel primo semestre del 2025 e il nuovo scenario dei dazi e le tensioni geopolitiche potrebbero continuare a influenzare la domanda e la concorrenza nel secondo semestre del 2025. Tuttavia, dopo aver ridotto le scorte di oltre 22 milioni di euro nel primo semestre del 2025, ritengono che Zignago Vetro abbiaLa capacità produttiva dovrebbe gradualmente saturarsi nei prossimi trimestri, con la ripresa delle attività di un forno presso Vetri Speciali. Nello scenario dei nuovi dazi, in cui è ancora difficile prevedere l'impatto sulla domanda e sulla concorrenza per Zignago Vetro, correlato alle politiche che saranno adottate dai clienti di Zignago Vetro nei settori F&B e profumeria e cosmetica, ilIntesa Sanpaolo haper incorporare i risultati del primo semestre del 2025 e le prospettive del management, con una riduzione media della stima sull'EBITDA per il periodo 2025-2026 di circa il 7% e dell'utile per azione (EPS) di circa il 24%.