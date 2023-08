Dollar Tree rivede previsioni dopo trimestre con utile in netto calo

Dollar Tree

(Teleborsa) -, catena statunitense di discount, ha chiuso ildell'anno fiscale 2023 (terminato il 29 luglio 2023) conin aumento dell'8,2% a 7,32 miliardi di dollari. Le vendite same-store Enterprise sono aumentate del 6,9%, quelle Dollar Tree del 7,8% (guidate da un aumento del traffico del 9,6%, parzialmente compensato da un calo dell'1,6% nel biglietto medio) e quelle Family Dollar del 5,8%L'è aumentato dello 0,5% a 2,13 miliardi di dollari e il margine lordo è sceso di 220 punti base al 29,2%. L'è stato di 200,4 milioni di dollari (vs 359,9 milioni di dollari un anno fa) e l'è stato di 0,91 dollari (vs 1,61 dollari un anno fa)."Nel secondo trimestre abbiamo continuato a generare ottimi risultati in entrambi i segmenti - ha affermato il- Sebbenesui margini, abbiamo generato un aumento anno su anno del profitto lordo. Siamo soddisfatti dei progressi compiuti finora nella nostra trasformazione e rimaniamo fiduciosi nella nostra capacità di raggiungere il nostro obiettivo di crescita di 10 dollari o più di EPS entro il 2026".Dollar Treeche le vendite nette per l'oscilleranno tra 30,6 miliardi di dollari e 30,9 miliardi di dollari, rispetto alla precedente stima di 30,0-30,5 miliardi di dollari e e alle attese degli analisti per 30,41 miliardi di dollari (secondo i dati Refinitiv). Inoltre, stima di guadagnare tra i 5,78 e i 6,08 dollari per azione, rispetto alla precedente previsione di 5,73-6,13 dollari e alle attese degli analisti per 6,03 dollari."Stiamo introducendo il limite superiore e quello inferiore del nostro intervallo di previsione per l'EPS per. Le nostre prospettive prendono in considerazione diversi fattori, tra cui il cambiamento del mix di vendita, le tendenze sfavorevoli delle differenze inventariali, i prezzi più elevati del carburante diesel, i risparmi incrementali sul trasporto marittimo e il nostro miglioramento delle prestazioni di vendita", ha aggiunto Davis.