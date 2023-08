Lombard Odier, utile stabile in 1° semestre. AuM sale a 198 miliardi CHF

(Teleborsa) -, banca privata svizzera specializzata nella gestione patrimoniale, ha chiuso ilcon un utile operativo pari a 704 milioni di franchi svizzeri (in rialzo del 2% rispetto a fine giugno 2022), mentre l'è rimasto stabile a 135 milioni di franchi svizzeri. Gli effetti valutari negativi sono stati controbilanciati dalla robusta raccolta netta nella prima metà dell'anno e dall'impatto positivo del rialzo dei mercati, si legge in una nota.Ildei clienti di Lombard Odier (AuM) a fine giugno 2023 ha raggiunto 198 miliardi di franchi svizzeri, in aumento del 4% rispetto a fine dicembre 2022. Nella prima metà del 2023 il Gruppo ha registrato una raccolta netta positiva nelle divisioni Clientela Privata e Asset Management e ha continuato a effettuare investimenti strategici nel business. A fine giugno 2023, glidei clienti a livello di Gruppo ammontavano a 308 miliardi di franchi svizzeri."In qualità di società d'investimento con un modello di business incentrato esclusivamente sulla gestione del patrimonio dei nostri clienti, Lombard Odier ha continuato a registrare una raccolta netta positiva nella prima metà del 2023 - ha commentato, Senior Managing Partner - Come sempre, la. Continuiamo ad assumere personale nei mercati chiave e ad ampliare la nostra presenza nelle regioni più importanti per i nostri clienti".Tra le iniziative più importanti, la società ricorda che a giugno 2023 Lombard Odier Investment Managers (LOIM) ha lanciato, una piattaforma dedicata agli investimenti sostenibili in collaborazione con Systemiq, società leader nel cambiamento dei sistemi. Inoltre, nel primo semestre è stata lanciata la, che mira a cogliere le opportunità associate a nuovi e mutevoli bacini di profitti nel settore dell'elettrificazione; il fondo ha già raccolto oltre 400 milioni di dollari dal suo lancio a maggio.