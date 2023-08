Trimestrale record per Nvidia, a Wall Street +8%

Nvidia

(Teleborsa) -fa il pieno di utili nel secondo trimestre. La società americana di chip e schede grafiche ha chiuso il periodo con undi 6,1 miliardi di dollari, un balzo monstre dell'843% rispetto a un anno fa. L'utile per azione è stato di 2,70 dollari.sono balzati a 13,5 miliardi di dollari, in crescita del 101% ben oltre gli 11,2 miliardi stimati dagli analisti, grazie al boom della domanda di chip per l'intelligenza artificiale."Una nuova era informatica è arrivata. Le società di tutto il mondo stanno passando dall'elaborazione generica a quella accelerata e all'intelligenza artificiale generativa", ha detto Jensen Huang, il founder e CEO di Nvidia.La trimestrale record ha spinto il titolo in rialzo dell’8% nelle contrattazioni after-hours al Nasdaq.