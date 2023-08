Caldo, Coldiretti: 60mila ettari a fuoco e siccità, bene pioggia

(Teleborsa) - Con oltredagli incendi nei primi otto mesi del 2023, che hanno già superato quelli inceneriti durante tutto l’anno scorso, con i livelli di laghi al minimo per la siccità e con il caldo che stringe d’assedio, l’arrivo della pioggia rappresenta una importante boccata d’ossigeno per il territorio. È quanto emerge dall’analisi dellasuin riferimento alla fine della lunga estate torrida che ha preso in ostaggio l’Italia con temperature da record che dovrebbero scendere nel fine settimana con le prime precipitazioni al nord.Ma se laè attesa per ripristinare le scorte idriche in laghi, fiumi, terreni e montagne, è importante però che cada in maniera continuativa e moderata perchè i forti temporali con bombe d’acqua e precipitazioni violente – spiega la Coldiretti – peggiorano la situazione, anche con, poiché i terreni secchi non riescono ad assorbire l’acqua in eccesso. Una situazione figlia delche ha moltiplicato gli eventi estremi e che rende urgente agire con progetti di lungo periodo per gestire le risorse idriche e conservarle e usarle quando servono.La pioggia – evidenzia Coldiretti – serve anche a ripristinare l’deia proteggerli dal divampare degli incendi che, favoriti dal caldo anomalo, provocano danni ingentissimi di lungo periodo. Infatti – evidenzia Coldiretti – ci vogliono almeno 15 anni per ripristinare completamente le zone verdi distrutte dalle fiamme e ricostruire i sistemi ambientali ed economici delle aree devastate.Intantohanno sconvolto le campagne dove – sottolinea la Coldiretti - si registra quest’anno un taglio del 10% del, del 14% di quella di uva da vino fino al 63% delle pere mentre il raccolto di miele è sceso del 70% rispetto allo scorso anno mentre il grande caldo sta riducendo fino al 20% la produzione di latte nelle stalle.L’– evidenzia la Coldiretti – è la punta dell’iceberg delledi questo pazzo 2023 che è stato segnato, fino ad ora, prima da una grave siccità che ha compromesso lein campo e poi dal moltiplicarsi di eventi meteo estremi, precipitazioni abbondanti e basse temperature ed infine dal caldo torrido di luglio e agosto con danni all’agricoltura e alle infrastrutture rurali che – conclude la Coldiretti – hanno già superato i 6 miliardi dello scorso anno.