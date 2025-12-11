Milano 17:23
43.740 +0,63%
Nasdaq 17:23
25.473 -1,18%
Dow Jones 17:23
48.555 +1,04%
Londra 17:23
9.696 +0,42%
Francoforte 17:23
24.291 +0,67%

New York: pioggia di acquisti su Mosaic

Migliori e peggiori, In breve
New York: pioggia di acquisti su Mosaic
Protagonista il produttore di fertilizzanti, che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 5,73%.
Condividi
```