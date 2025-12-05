Milano 16:04
43.660 +0,32%
Nasdaq 16:04
25.769 +0,73%
Dow Jones 16:04
48.103 +0,53%
Londra 16:04
9.710 -0,01%
Francoforte 16:04
24.115 +0,97%

New York: pioggia di acquisti su Ulta Beauty

Migliori e peggiori, In breve
New York: pioggia di acquisti su Ulta Beauty
Brilla il rivenditore di prodotti e servizi per la bellezza, che passa di mano con un aumento dell'11,53%.
Condividi
```