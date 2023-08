Comuni, quanto spendono per anagrafe ed elezioni?

(Teleborsa) -che spendono di più per i servizi dell’anagrafe e le consultazioni popolari. Sono uscite pari rispettivamente a 24,21 euro pro capite, 21,91 e 19,92. Si registrano invece valori minori a Trieste (13,73), Firenze (9,99) e Napoli (3,24). Dati messi nero su bianco da Openbilanci, la piattaforma online sui bilanci comunali dellaTra le città italiane con più di 200mila abitanti - viene specificato - non sono disponibili i dati di Palermo perché alla data di pubblicazione non risulta accessibile il bilancio consuntivo 2021.Generalmente- si legge - gli andamenti di spesa sono stati piuttosto stabili. Da. Inoltre, il cregistra nel 2018 il valore di spesa maggiore degli ultimi sei anni (35,22 euro pro capite). Tra il 2016 e il 2021, solo PGli altri comuni invece vedono un calo. Il più consistente è quello di Roma (-25%).Prendendo in considerazione tutte le amministrazioni italiane,