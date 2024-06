India, Sensex su nuovi massimi storici. Modi pronto a festeggiare la riconferma

(Teleborsa) - Il popolo indiano si appresta a riconfermare, per la terza volta, il premier uscente Modi, almeno stando alle prime stime.Su queste crescenti aspettative, di una probabile nuova vittoria di Narendra Modi come Primo ministro del Paese, l'indiceha toccato un massimo storico. L'indicatore azionario di riferimento della borsa indiana è salito del 2,7% a 75976,26, dopo aver toccato un nuovo massimo intraday di 76738,89.Le elezioni sono da poco terminate ed hanno visto una, il 66,3% del totale degli aventi diritto, in lieve calo rispetto alle ultime elezioni generali del 2019.Solo domani, 4 giugno, si conosceranno i risultati, al termine dello scrutinio.