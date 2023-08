Trump arrestato ad Atlanta: poi esce su cauzione di 200mila dollari

(Teleborsa) - E' andato in scena la scorsa notte il teatrino dell': l'ex Presidente americano si è costituitoperché accusato di aver tentato di modificare il. Si tratta solo di una delle quattro accuse rivolte a Trump. Le altre hanno a che fare con l'assalto a Capitol Hill, di cui il tycoon sarebbe l'ispiratore, l'accusa di aver trafugato documenti top secret del Pentagono a Mar-a-Lago e quella di aver tentato di corrompere la pornostar Stormy Daniels per il suo silenzio su abusi sessuali.Trump è statocon l'assegnazione del"P01135809", gli è stata scattata ladi routine, come un comune criminale, e poi è stato, pagando la cifra dipatteggiata dai suoi avvocati. Immagini che resteranno nella storia perchè è la prima volta che un ex Presidente degli Stati Uniti finisce in carcere.Per l'accusa di turbativa elettorale, l'indagine è stata portata avanti dal procuratore distrettuale della contea di Fulton,, in seguito alla pubblicazione di una intercettazione telefonica in cui Trump suggeriva all'allora segretario di Stato della Georgia, Brad Raffensperger, di trovare 11.780 voti per superare quelli di Biden. Il prossimoil tycoon dovrà presentarsi in Tribunale per unae dichiararsi colpevole o non colpevole, mentre ilè in calendario ilassieme a Trump.Dopo la "carcerazione", per la prima volta dopo due anni di assenza, postando la suasotto cui è scritto