Usa, Trump colpevole di tutti i 34 capi d'imputazione

(Teleborsa) - L’ex presidenteè stato giudicatodi tutte le 34 accuse di reato di falsificazione di documenti aziendali relativi a un pagamento in denaro in favore della pornostarda parte del suo allora avvocato personaleprima delle elezioni del 2016. Trump è il primo presidente degli Stati Uniti ad essere condannato per un crimine. "È stato un processo farsa, è una vergogna. Sono un uomo innocente", ha dichiarato fuori dall'aula, dove ha annunciato che "continuerà a combattere"."Il vero verdetto sarà il", ha aggiunto Trump facendo riferimento alle prossime elezioni presidenziali. Immediata la risposta del. "C'è un solo modo per tenere Donald Trump fuori dallo studio ovale: andare alle urne", ha scritto l'attuale presidente sui suoi canali social.Nello specifico, Trump è stato giudicato colpevole di aver falsificato documenti aziendali che descrivevano alcuni pagamenti in favore di Cohen comeda parte sua e della Trump Organization. Il denaro invece serviva a rimborsare l’ex faccendiere per il pagamento diche aveva personalmente recapitato a Daniels prima delle elezioni del 2016 per comprare il suo silenzio sui rapporti avuti con l'ex presidente.La– che sarà decisa l'11 luglio – potrà variare da un massimo di 4 anni di carcere alla messa in prova sino ad una multa. Appare però improbabile che l'ex presidente sconti la sua condanna galera. Trump ha infatti 77 anni ed è incensurato. Inoltre esistono delle complicazioni logistiche: in qualità di ex presidente degli Stati Uniti, Donald Trump gode della scorta del secret service americana che sarebbero costretti a vivere con lui in prigione per difenderlo. Trump comunque farà appello e quindi ci vorrà molto tempo affinché si giunga ad una conclusione della vicenda.Ilè arrivato in tempi piuttosto veloce da parte della giuria di New York: dopo due giorni di camera di consiglio i giurati – che avevano chiesto la rilettura di alcune istruzioni del giudice e di alcune testimonianze, come quella di– hanno votato all’unanimità per la condanna di Trump, evitando così il rischio di uno stallo e di un annullamento del procedimento.