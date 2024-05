Trump Media in calo dopo verdetto corte Manhattan

Trump Media & Technology

(Teleborsa) - Ribasso per, che passa di mano in perdita dell'8,52%, dopo il verdetto di colpevolezza dell'ex presidente, condannato per 34 capi di imputazione.Trump è stato giudicato colpevole, dalla giuria del tribunale di Manhattan, di falsificazione di documenti per nascondere uno scandalo che minacciava la sua campagna elettorale del 2016.Il confronto del titolo con il, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa dirispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.Il quadro tecnico di breve periodo dimostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 28,72 USD. Rischio di discesa fino a 25,54 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 31,9.